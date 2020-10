TMW Radio – Baroni: “Il Napoli può lottare in tutte le competizioni”

Marco Baroni, ex giocatore del Napoli ed allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Gattuso e del Napoli: “La seconda ondata era prevista da molto tempo ma il calcio deve provare a resistere con la forza di tutti dagli addetti ai lavoratori ai calciatori. Rugani non ha mai avuto troppo spazio nella Juve e la voglia di giocare ha avuto la meglio. Sul Napoli posso dire che ha fatto un mercato ottimo e Gattuso ha dimostrato di saper reggere e gestire in maniera eccellente la rosa che essendo molto più folta potrà lottare su tutti i fronti”.