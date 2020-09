Come già annunciato da Radio Kiss Kiss Napoli, la quale annunciava che De Laurentiis stava valutando il trasferimento da Capri a Roma, adesso è ufficiale. Il patron azzurro infatti, proprio in questo momento, si sta dirigendo nella capitale. Da valutare, al suo arrivo, se lui e la moglie resteranno a casa in isolamento o se si recheranno all’ospedale Gemelli di Roma per ulteriori accertamenti e per un accurato monitoraggio, così come consigliato dai medici di fiducia.