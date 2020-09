L’ex allenatore del Napoli ed opinionista sportivo, Gianni Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della situazione in casa Napoli. Queste le sue parole: “Ancora non mi spiego i 40 milioni spesi per Lozano. Quelle cifre per una riserva sono veramente troppo alte! Con gli stessi soldi avremmo potuto rifare un centrocampo che, oggi come oggi, può essere schierato solo in un 433. Io personalmente, oltre a Veretout, avrei preso Bakayoko, sarebbe proprio quello di cui avrebbe bisogno Gattuso.

Mertens trequartista? Non ce lo vedo molto bene. Certo per le caratteristiche che ha al momento è il più indicato ma sicuramente non sarà il migliore del campionato. Il 4231 è un modulo molto rischioso, bisogna però trovare un modo per far giocare il belga ed Osimhen insieme ed al momento, questa ipotesi, sembra l’unica percorribile“.