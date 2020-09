Il Napoli vuole operare sul mercato e prendere i rinforzi che chiede Gattuso per rinforzare la squadra; purtroppo, l’acquisto di nuovi talenti non potrà concretizzarsi prima della cessione di Koulibaly: ormai questa trattativa con il Manchester City sta diventando molto logorante sia per il club che per il giocatore.

Al momento, Fali Ramadani, agente ed intermediario, sembra essere l’unico protagonista che vuole chiudere a tutti i costi la trattativa, poiché è lui che mantiene i contatti con i due club per trattare sul prezzo.

Nelle scorse ore, dopo diversi tentativi degli inglesi andati a vuoto, il Manchester City ha deciso di rilanciare il prezzo e ha presentato un’offerta da 70 milioni di euro fissi con dei bonus, ma De Laurentiis non molla: il patron del Napoli vorrebbe 90 milioni per la cessione del difensore senegalese, ma sa che nessuno è in grado di presentare questa cifra.

Però, il patron sia spetta un’offerta più ricca, da almeno 75 milioni fissi: le discussioni potrebbero continuare nei prossimi giorni, ma si ha la sensazione che questo trasferimento si possa sbloccare nei prossimi giorni, per il bene del club e del giocatore.