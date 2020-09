Tra i vari settori del campo da rinforzare, abbiamo già detto che Giuntoli è al lavoro per trovare un sostituto di Mario Rui, un nuovo terzino sinistro con grandi doti offensive e qualità atletiche.

Ad agosto, il Napoli aveva messo sott’occhio il profilo di Reguilon, il terzino spagnolo che aveva e ha impressionato tutti nella fase finale dell’Europa League, vinta proprio dagli andalusi. Purtroppo, però, per il suo cartellino, il club partenopeo ha dovuto trattare con il Real Madrid e non è stato trovato nessun accordo per l’acquisto del terzino iberico.

Però, ad oggi il Real Madrid deve cederlo perché nel suo ruolo ci sono già Marcelo e il giovane Mendy, dunque per Reguilon non ci sarebbe spazio. Tra le possibili destinazioni, si è parlato molto del ritorno a Siviglia del terzino iberico, e Monchi, in conferenza stampa, ha risposto così sulla questione:

“A noi piacerebbe riavere Reguilon con noi, ma è molto difficile: su di lui ci sono club che sono più forti di noi e con i quali non possiamo competere. Vedremo come andrà a finire”