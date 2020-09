Pistocchi a KKN: “Il Napoli è da 4-3-3. Per il 4-2-3-1 dovrebbe prendere Eriksen”

Durante la trasmissione “Radio Goal” di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Il Napoli giocherà con il 4-4-2 se ci saranno sia Mertens che Osimhen in campo, per il 4-2-3-1 serve un centrocampista offensivo, come Totti nella Roma di Spalletti. In questo modulo serve anche avere un gamba che Insigne ha dimostrato di non avere con Ancelotti. I centrocampisti del Napoli sono tutti da 4-3-3, anche Osimhen è fatto per questo modulo perché cerca profondità e gli piace andare da solo. Per giocare con il 4-2-3-1 il Napoli dovrebbe prendere Eriksen. Castrovilli è come Zielinski. Chiesa? Un grande giocatore, ma alla squadra azzurra consiglieri Berardi o Ricci, grande talento di cui nessuno parla”.