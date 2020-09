Morabito a KKN: “Suarez-Juve non è sicuro. Napoli irritato da Milik”

Durante la trasmissione “Radio Goal” di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vincenzo Morabito, procuratore, per parlare del calciomercato. Le sue parole:

“La Juventus sta rischiando per l’attacco, troppi nomi e niente fatti. Per Suarez ancora non è chiusa, ci sono problemi legati al passaporto. Pirlo non può aspettare ancora a lungo e c’è il fattore Messi, che è rimasto al Barcellona. Milik sta irritando il Napoli con il suo atteggiamento. Il club ha rifiutato 20 milioni dal Newcastle, ne vuole 35. L’attaccante ha chiesto 6 milioni”.