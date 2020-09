Napoli, Reguilon si è infortunato in Nazionale: le sue condizioni

Sergio Reguilon è uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato. Il terzino spagnolo, di proprietà Real Madrid, si è fatto notare grazie alle sue ottime prestazioni con la maglia del Siviglia (in prestito), vincendo anche un Europa League. La sua stagione eccelsa gli ha permesso di essere convocato dalla propria Nazionale, ieri sera l’esordio assoluto. Esordio concluso, però, con una distorsione alla caviglia che ora preoccupa sia Real Madrid che le squadre interessate al giocatore. Reguilon, sui social, fa sapere che l’infortunio non è di quelli gravi. Recupererà con calma e deciderà in tranquillità il suo futuro. Lo scrive Il Mattino.

In Italia lo segue da tempo il Napoli di De Laurentiis, mentre anche il Siviglia lo rivorrebbe in squadra. La favorita, secondo i media inglesi, pare sia il Manchester United.