SSC Napoli, fissata la ripresa degli allenamenti al Training Center

Il Napoli da domani riprenderà la preparazione al Traning Center, in vista dell’inizio della prossima stagione. È terminato, infatti, il ritiro azzurro a Castel di Sangro, dove gli azzurri hanno avuto la meglio nell’amichevole con il Teramo, siglando 4 reti e tenendo la propria porta inviolata. Invece, il ritorno dei partenopei al San Paolo, è programmato per venerdì 11 settembre, quando i ragazzi di mister Gattuso incontreranno, in un match amichevole, il Pescara. In attesa della prima partita ufficiale, Parma-Napoli, che si disputerà domenica 20 settembre alle ore 12 e 30. A renderlo noto il club partenopeo attraverso il sito ufficiale.