Come riferito da Gianluca di Marzio, il Napoli punta fortemente su Jeremie Boga come esterno d’attacco. Per arrivare all’esterno ivoriano del Sassuolo, il Napoli dovrebbe tassativamente cedere Kalidou Koulibaly, il quale, attraverso i soldi della sua cessione, permetterebbe di far muovere in maniera più rapida la società azzurra sul mercato.