Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, hsi è soffermato sulla situazione degli attaccanti durante ‘Calciomercato, l’originale’:

“La Juve è fiduciosa di arrivare a Suarez. Nonostante non abbia ancora il passaporto comunitario, la Juve ha già preparato due operazioni in entrata da extracomunitario. Tuttavia questo non sarebbe un problema insormontabile, quanto lo può essere buonuscita con il Barcellona,motivo per cui non si ha ancora l’accordo.”

Su Milik: “Poche novità. In questo momento l’asse tra Roma e Napoli è bloccato.”