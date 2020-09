Come raccontato da Gianluca Di Marzio, Mario Giuffredi in questo momento si trova a Castel di Sangro, luogo dove svolge il ritiro il Napoli, per discutere del rinnovo di Hysaj e della situazione di Jordan Veretout:

“Per il Napoli sarà determinante la cessione di Kalidou Koulibaly, con la quale potrà permettersi ben 3 colpi: Sokratis in difesa, Jordan Veretout a centrcampo e Jeremie Boga come esterno d’attacco.”