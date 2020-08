Alvino: “Bisogna aiutarsi a vicenda come ha fatto Mertens con Osimhen”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha commentato le due prestazioni di ieri del Napoli nel triangolare amichevole contro Castel Di Sangro e Aquila:

“La mentalità vincente di Gattuso deve essere trasmessa a tutto il gruppo. Tornare a parlare di Barcellona-Napoli vuol dire che quella partita Gattuso non la manda giù. Per cancellare quella macchia c’è bisogno che i compagni ci si aiutano a vicenda. Mertens ha aiutato Osimhen quasi come se lo avesse adottato, la filosofia del Napoli deve essere questa”.