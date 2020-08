Come riporta Il Messaggero, i tifosi romanisti non sarebbero molto contenti dell’arrivo nella squadra giallorossa di Arek Milik. Stando a quanto scritto dal quotidiano, i supporters romanisti vorrebbero un leader al posto di Dzeko, ruolo che non incarna di certo la punta polacca. Inoltre, nutrono molti dubbi anche sulle condizioni fisiche e sull’aspetto caratteriale di Milik.