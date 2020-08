Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, la Fiorentina vorrebbe iniziare una trattativa per Diego Demme. Un’idea che stuzzica anche il club partenopeo, perchè vede in questa situazione un’occasione per riaprire la trattativa per Gaetano Castrovilli, da mesi seguito dalla squadra di De Laurentiis.