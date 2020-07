Servirà ancora del tempo per vedere Hirving Lozano titolare con la maglia del Napoli. Anche se sono ormai in tanti a chiedere il messicano dal primo minuto, sembra che almeno contro il Genoa ci siano altri programmi. Infatti, come riportato da Sky Sport, in avanti ci dovrebbero essere ancora Politano, Insigne e Mertens.