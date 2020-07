Gigi Cagni, allenatore di esperienza ed ex mister dei partenopei, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di un reparto in particolare: l’attacco. Infatti, la società sta studiando come rinforzare il reparto offensivo tra arrivi(Osimhen) e possibili partenze(Milik,Callejon). Queste le sue parole:

“Sono contento che Mertens abbia firmato il rinnovo: Dries è fantastico ed è insostituibile, non ci sono dubbi. Inoltre, mi piace molto l’idea di prendere un giovane crack come Osimhen: con il belga, i due possono formare una coppia esplosiva. Inoltre il Napoli avrà un vantaggio la prossima stagione: in panchina ci sarà ancora Gattuso, che ha già vinto, non ha grossi problemi e che sta cercando di dare una sua mentalità, componente fondamentale per far vincere le squadre. Conta soprattutto la testa nel calcio, mentre dopo vengono la tattica e gli schemi”.