Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato per Tuttomercatoweb, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli; in particolare, il giornalista ha parlato della difesa e del possibile approdo di German Pezzella, capitano della Fiorentina, al Napoli. Queste le sue parole:

“Pezzella ha firmato un contratto quinquennale nel 2017, dunque scade nel 2022. La valutazione dell’argentino è di 20 milioni, per cui Giuntoli dovrebbe dare questa somma a Commisso se vuole fare quest’operazione. Per il Napoli, inoltre, ci sono anche degli altri obiettivi sul mercato, ma mi sembra assolutamente normale che possa piacere uno come Pezzella“.