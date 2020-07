Alla vigilia del match contro il Napoli al San paolo, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha rilasciato le seguenti dichiarazioni attraverso i canali ufficiali giallorossi:

“Visti i problemi difensivi della Roma, la difesa a 3 può essere una soluzione? Noi siamo in grado di giocare con entrambi i sistemi. Di solito iniziamo le partite a 3 e facciamo le marcature preventive a 3+1. Contro l’Udinese abbiamo avuto qualche difficoltà in più perchè eravamo in 10 uomini”.

“I calciatori sono stanchi? No, non mi hanno detto nulla a riguardo”.

“Il Napoli sarà una squadra diversa, che differenze rispetto alla gestione Ancelotti? Sicuramente adesso c’è una maggiore fiducia, ci sono stati dei cambiamenti rispetto a quando li affrontammo a Roma. Stanno vivendo un buon momento e stanno giocando bene, domani mi aspetto una squadra forte e con tanta voglia di vincere nonostante la sconfitta contro l’Atalanta”.