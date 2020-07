Juventus-Torino, termina il match: risultato e marcatori

Termina 4-1 per la Juventus il derby della Mole con il Torino. Partita valevole per la 30esima giornata. I bianconeri vanno subito in vantaggio con Paulo Dybala, che al terzo minuto del primo tempo apre le marcature. Il raddoppio arriva al 29′ con Juan Cuadrado. Il gol della speranza Toro arriva al 51′ con Belotti, che trasforma un rigore causato da un tocco di mano in area di De Ligt. Speranza che dura solo dieci minuti, fino al 61′, quando Cristiano Ronaldo timbra il cartellino e firma la sua prima rete su calcio di punizione con la maglia della Juventus. Il 4-1 definitivo arriva all’87’, con un autogol del difensore granata Djidji. Contestazione per Cairo e record per Buffon: il portiere bianconero diventa il recordman di presenze in Serie A, ben 648. La Juventus sale a 75 punti e stacca virtualmente la Lazio di sette punti. Il Toro naviga nelle parti basse della classifica, fermo a 31 punti. Il terzultimo posto dista solo sei punti.