Il Napoli di Gattuso è tornato a Castel Volturno per preparare la sfida contro la Spal, in programma domenica alle 19.30 allo stadio San Paolo.

Dopo aver concluso la sessione, ecco i primi scatti direttamente dal campo:

Nello specifico, a favore delle telecamere ci sono Ospina, Mertens ed un raggiante Callejon.

Lo spagnolo, conscio di essere prossimo ai saluti, si era lasciato andare ad un pianto commovente in occasione della finale di Coppa Italia a Roma.