Napoli – Callejon, prove di intesa: arriva la decisione sui prossimi mesi!

Sembra prendere più forma il futuro – recentissimo – di Josè Maria Callejon: lo spagnolo, come anticipato anche ieri (clicca qui per saperne di più), è in scadenza di contratto e, formalmente, dal 30 giugno potrebbe scegliere di non giocare più per la formazione azzurra.

Tuttavia, secondo quanto appena riferito dal giornalista di Sky Gianluca di Marzio, l’esterno ex Real Madrid avrebbe trovato un’intesa con il club per prolungare di soli due mesi il suo vincolo con il Napoli: in questo modo, il numero sette giocherà fino alla fine di questa stagione con i partenopei, dopodichè sarà libero di accasarsi altrove.