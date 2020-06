I dubbi di formazione non interessano solo il Napoli ma anche l‘Inter, nonostante alcune esclusioni eccellenti nei convocati (clicca qui per la lista).

Infatti, Stefan De Vrij non è ancora al 100% e Antonio Conte potrebbe decidere di farlo sedere in panchina, come riporta Tuttosport. Al suo posto, sarebbe pronto Andrea Ranocchia.