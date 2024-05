TuttoSport – Tutti pazzi per Di Lorenzo: Juve, Inter e alcuni club di Premier pronti a fiondarsi sul capitano azzurro

L’addio di Giovanni Di Lorenzo potrebbe diventare una vera e propria asta di mercato.

Nel caso in cui nemmeno Antonio Conte riuscisse a ricucire il rapporto tra il capitano e la società, sull’ex Empoli ci sarebbero già le traccie di Inter e Juve in Italia e diversi club in Premier. Ne ha parlato stamane TuttoSport: “Nella lista c’è anche la Juventus, che cerca un terzino destro per la difesa a 4 di Thiago Motta. In più Di Lorenzo è un pallino del dt bianconero Cristiano Giuntoli, che lo aveva portato a Napoli dall’Empoli. In coda per Di Lorenzo in Italia c’è anche l’Inter mentre all’estero il difensore ha estimatori specialmente in Premier. Il contratto rinnovato da poco fino al 2028 rende Di Lorenzo un profi lo comunque costoso: diffi cile pensare che De

Laurentiis possa lasciarlo partire a una cifra inferiore ai 20 milioni”.