L’edizione odierna de Il Tempo parla dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, che sarebbe molto vicino al rinnovo con i biancocelesti fino al 2025.

Non è tutto, perchè il quotidiano rivela che il Napoli avrebbe seriamente fatto un tentativo per portare l’attaccante italiano in azzurro, vista la probabile partenza di Arkadiusz Milik, ma le intenzioni della società della capitale e di Ciro sarebbero sempre state quelle di continuare insieme.