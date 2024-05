Antonio Conte al Napoli è una grandissima operazione economica per le casse del Napoli.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere della Sera: “L’operazione Conte rappresenta per il Napoli un investimento economico di 40 milioni in tre anni. De Laurentiis è convinto che questa sia l’unica opzione possibile per rilanciare club e squadra dopo una stagione disastrosa”.