Tuttomercatoweb – Conte e Gattuso, due percorsi che si intrecciano

Tuttomercatoweb parla di come i percorsi dei due allenatori di Napoli e Inter, Antonio Conte e Gennaro Gattuso, si incrocino stasera.

Due ex centrocampisti, con tanti trofei vinti a calciatori, due simboli, uno per il Milan e uno per la Juventus, che ora come allenatori condividono la “garra”, l’intensità e la voglia di primeggiare sull’altro.

Quando Conte inizia ad allenare, Gattuso alza al cielo la coppa del mondo a Berlino. Quando inizia Gattuso ad allenare, Conte già macina scudetti con la Juventus. Quando il calabrese viene chiamato alla guida del suo Milan, Conte è campione d’Inghilterra.

Insomma, Conte vince trofei su trofei anche in panchina, sembra nato per questo, mentre “ringhio” è ancora a caccia della prima grande gioia in questa nuova sua veste. Ma stasera, i loro percorsi si incrociano e il loro obiettivo è lo stesso.