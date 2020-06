Napoli-Inter, Coppa Italia. Antonio Conte è alle prese con i problemi di formazione (leggi qui per i dubbi del Napoli). Per la trasferta di Coppa Italia, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di quattro giocatori. Questi ultimi non sono stati convocati e non sono partiti per Napoli. Si tratta di Vecino, Godin, D’Ambrosio e Agoumè. Emergenza in difesa, quindi, con le assenze di D’Ambrosio e Godin. Con entrambi fuori per problemi muscolare, Conte ha gli uomini contati nella retroguardia. Vecino, invece, ha un problema al ginocchio (da tempo) che non ha ancora smaltito. Lo riporta Sky Sport con l’ultim’ora.