L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sullo staff che dovrebbe accompagnare Antonio Conte al Napoli. Secondo il quotidiano Gabriele Oriali è il nome scelto dal mister per essere il nuovo team manager del Napoli. Il mister salentino lo ha avuto in tutte le sue avventure, tranne che al Tottenham. Ovviamente, visto il suo arrivo, la situazione all’interno dello staff azzurro subirà delle modifiche. In primis cambierà il ruolo di Giuseppe Santoro, che verrà assegnato al settore giovanile. Intanto De Laurentiis ha riconfermato sia Sinatti sia il preparatore dei portieri Alejandro Rosalen.