Il Mattino – Un gruppo di scontenti si palesa non solo tra i calciatori: da rivedere anche lo staff

ADL avrà da considerare molti aspetti in vista della prossima stagione.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, anche parte dello staff sarebbe insoddisfatto al termine della stagione: “Tra tanti intoppi, De Laurentiis avverte una sfiducia che, a cascata, coinvolge tutti i suoi collaboratori (Micheli, Sinicropi, il figlio Edo, Santoro) e fatica a indicare la strada in una stagione che è stata rovinosa. L’elenco degli scontenti del Napoli è interminabile e la scelta di non andare sotto le curve segna una rottura complicata con l’ambiente”.