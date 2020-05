Gazzetta – Maksimovic, da alternativa a titolare: pronto il rinnovo

Una notizia negativa ed una positiva per Gennaro Gattuso. L’allenatore, appena rientrati dalla quarantena, ha perso per infortunio Kostas Manolas ma ha recuperato Kalidou Koulibaly. Il senegalese, infortunatosi lo scorso 14 dicembre contro il Parma, si è ripreso completamente grazie al periodo di stop forzato. Ora è pronto a fare coppia con Nikola Maksimovic. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a riguardo:

“Maksimovic da alternativa dei due è passato a titolare nell’ultimo mese prima dello stop forzato. Si è dimostrato un difensore affidabile e ha allontanato tutti i dubbi sul suo conto accumulati nella sua esperienza napoletana. Visto anche l’infortunio di Manolas, Giuntoli discute con il manager di Maksimovic per il rinnovo del contratto (in scadenza giugno 2021): probabile rinnovi per altre due stagioni”.