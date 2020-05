Tuttosport – Milik-Juve, i bianconeri ci provano ma ADL è fermo sulla sua posizione: la richiesta

Nelle ultime settimane si è fatta insistente la voce di un possibile approdo di Arek Milik alla Juventus. L’edizione odierna di Tuttosport scrive a riguardo:

“Milik-Juve, qualche contatto c’è già stato. Da parte del polacco sono arrivati subito riscontri positivi, ma sul fronte Napoli ci sarà da trattare. La società azzurra per il polacco chiede 50 milioni di euro. La Juve vorrebbe inserire contropartite tecniche, ma ad ADL non piace tanto come idea visti gli ingaggi alti dei calciatori bianconeri. Su questo aspetto si sta ragionando. Tra le idee si ragiona anche su elementi come Romero, difensore parcheggiato al Genoa dalla Juventus e che potrebbe far comodo al Napoli ma che comunque non basterebbe a coprire l’intera cifra. I bianconeri, in questo caso, sarebbero costretti a pagare anche 20-30 milioni di euro a seconda della valutazione di Romero”.