Incocciati: “Mertens? Per vincere servono campioni come lui”

Beppe Incocciati, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, per commentare la situazione attuale di Mertens, queste le sue parole:

“Mertens? Credo che sia importante per il Napoli. Per vincere bisogna avere i campioni e Dries lo è. Non si vince soltanto con i giovani bravi, Mertens è una garanzia. Ce l’hai già in casa, è un attaccante completo e parla attraverso i fatti, quindi lo terrei. Il miglior difensore del Napoli nel decennio 1980-90? Sono tutti grandi nomi, probabilmente sceglierei Krol come personalità e storia”.