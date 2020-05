Castellacci: “Non c’è la volontà di riprendere a giocare, vi spiego il perché”

Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di TMW radio, queste le sue parole:

“Se si avesse avuto veramente volontà di ricominciare, avremmo accettato la metodica della Bundesliga: è la più accettabile se, tra una quindicina di giorni, il virus dovesse attenuarsi. I primi quindici giorni di blindatura saranno anche ok, ma più di quelli i giocatori non ci stanno. Dal momento in cui vanno in trasferta… Ma poi non ci credo che non tornano a casa per due mesi e mezzo. Incontrare un asintomatico che lo trasmetta è facile… E lì si ferma tutto. Ma si vuole veramente ripartire o si fa un campionato che si blocchi da solo senza che ci siano input politici veri e proprie. Aspetto con ansia le indicazioni del Governo“.