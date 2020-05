Cristiano Giuntoli sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro alla Fiorentina per avere Nikola Milenkovic. 22 anni, Milenkovic è difensore centrale della nazionale serba. Un’ operazione importante, perché garantirebbe al club uno tra i giovani più interessanti della nostra Serie A.

L’ idea non è nuova, in ogni modo. Milenkovic è un giocatore che Giuntoli ha sempre seguito anche quando la coppia Albiol-Koulibaly lasciava pochissimo spazio ad altre soluzioni. E il difensore serbo non piaceva soltanto al ds napoletano, perché Mourinho l’ avrebbe voluto al Manchester United due stagioni fa, ma la Fiorentina respinse al mittente la richiesta. È un profilo che piace quello di Milenkovic. Le indiscusse potenzialità di questo ragazzo avranno sicuramente messo d’ accordo il trio del mercato napoletano, ovvero, Giuntoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Rino Gattuso. Resta da capire, però, fino a che punto il club sia davvero intenzionato a privarsi di uno dei protagonisti della storia degli ultimi sei anni del Napoli. Il presidente è stato chiaro: trattare Koulibaly significa partire da una base di 100 milioni di euro.

Fonte: Gazzetta dello Sport