Gattuso non ha dubbi: la rosa che ha a disposizione è di gran valore. Per questo, tra gli altri, ci sono sei giocatori per lui indispensabili. Sei calciatori per i quali il Napoli dovrà resistere agli attacchi dei top club.

In ogni reparto, il tecnico ex Milan ha i suoi punti fermi. Manolas e Di Lorenzo in difesa, Zielinski, Demme e Fabian a centrocampo e Insigne in attacco. Eccoli i magnifici sei, in attesa di riprendere la stagione e di programmare quella futura. Sempre con la maglia azzurra addosso.

Fonte: Corriere dello Sport