Diego Armando Maradona continua ad aiutare le città in difficoltà per via del coronavirus.

Stavolta Diego ha messo all’asta una sua maglia del Mondiale vinto con l’Argentina nel 1986, con tanto di autografo e frase: “Andremo avanti!“.

Il ricavato andrà appunto agli abitanti del barrio René Favaloro di Buenos Aires per cui ha già raccolto molto cibo e mascherine.