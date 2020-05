Vincenzo Spadafora: “Aspettiamo responso Cts”

Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, ha parlato ai microfoni di Seilatv Bergamo, specificando le prossime mosse del Governo in attesa di capire se e quando la Serie A potrà ripartire: “Se il campionato dovesse ripartire sarà ovviamente a porte chiuse, ma i responsi degli ultimi tamponi delle squadre di Serie A non fanno ben sperare. Aspettiamo comunicazioni dal Comitato tecnico-scientifico: se le loro perplessità espresse in precedenza sono state superate, allora la prossima settimana saremo in grado di decidere per la ripresa o meno della stagione“.