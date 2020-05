Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli si sta comportando molto bene in questa emergenza, si sta facendo trovare pronto da ogni punto di vista, è un eccellenza sia dal punto di vista solidale e anche per la ripartenza. La società si è mossa subito coi tamponi, ha cambiato la sua visione del calcio e anche del mercato. Per quanto riguardo il mercato Adl ha capito che i nomi altisonanti so difficili da prendere, meglio puntare su un prospetto giovane. C’è grande attivismo da parte del Napoli, ma anche di altri club”.