Kalidou Koulibaly ha già scelto il proprio futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il difensore senegalese lascerà Napoli a fine stagione. Il numero 26 azzurro ha una preferenza: vorrebbe approdare al Psg.

La trattativa tuttavia, nonostante i buoni rapporti tra ADL e il suo procuratore, non sarà facile. Il Napoli non accetterà offerte inferiori ai cento milioni di euro, con il City che resta alla finestra in attesa di poter sferrare l’attacco.