Le trattative per il rinnovo di Milik, si sa, non sono mai andate a gonfie vele. Come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, tuttavia, si va verso la rottura totale tra il calciatore e il Napoli.

Attualmente Milik guadagna 2.5 milioni a stagione, mentre per prolungare il contratto ne vorrebbe circa il doppio fino al 2024. Inoltre, pretende inserire nel contratto una clausola non superiore a 50 milioni di euro.

De Laurentiis ha respinto categoricamente l’ultima condizione e non ha nessuna intenzione di trattare. Lo scenario più probabile diventa a questo punto una cessione in estate. Non a caso il Napoli si è tutelato acquistando in anticipo Petagna dalla SPAL.