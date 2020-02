Due pesi e due misure: Juve-Milan si giocherà regolarmente! Clamorosa la scelta sugli spettatori

Non si placano le polemiche riguardo ai rinvii delle partite a causa del Coronavirus. Spicca, tra i rinvii, quello del big-match Juventus-Inter, con i bianconeri che avrebbero espressamente richiesto il rinvio della partita. Non sarà così, invece, in occasione della partita di coppa Italia che si dovrà disputare pochi giorni dopo allo Juventus Stadium, con la sfida col tra i bianconeri e il Milan che dovrebbe disputarsi regolarmente.

Due pesi e due misure, dunque, come rivelato dall’edizione online de il quotidiano La Stampa, che parla di un summit, proprio in queste ore, che vede protagonista il governatore del Piemonte Alberto Cirio e i vertici sportivi. Si va verso Juve-Milan di Coppa Italia a porte aperte, ma con un’assurda limitazione per i tifosi rossoneri: potranno accedervi, infatti, soltanto coloro che sono residenti in Piemonte.