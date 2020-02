Napoli, tieniti pronto!

Sono settimane caotiche nel mondo del calcio italiano: tra rinvii per via del Covid-19 e le conseguenti polemiche, la Serie A è in una situazione molto confusionaria che non sembrerà avere un semplice epilogo.

Il Napoli però sembra solo parzialmente interessato a ciò, in quanto ancora nessuna partita degli azzurri è stata rinviata, né in Serie A e né in Coppa Italia. Proprio nel giro di pochi giorni, la squadra di Gattuso sarà prima impegnata in campionato contro il Torino e poi in coppa per la semifinale di ritorno contro l’Inter.

Sono due partite fondamentali, per motivi diversi: in campionato, vincere al San Paolo è fondamentale sia per non perdere di vista Roma e Atalanta ma anche per dare un grosso segnale di continuità e ripresa, in quanto proprio in casa quest’anno il Napoli non ha mai veramente brillato (lo scivolone contro il Lecce ne è la prova).

In Coppa Italia, invece, arrivare a potersi giocare la finale sarebbe una cosa che, al cambio della gestione tecnica avvenuta poco più di due mesi fa, sarebbe stata impensabile. Pensare al Napoli che ha trovato Gennaro Gattuso al suo arrivo e pensare a quello di adesso, fa quasi impressione.

Il mister sotto il punto di vista psicologico ha fatto sicuramente un ottimo lavoro con la squadra e gli ultimi risultati ne sono la prova. Dare continuità al suo progetto e vincere le prossime due sfide significherebbe, in un periodo di caos, trovare la tranquillità e la sicurezza nei propri mezzi.



L’Italia è malata, ma il Napoli può guarire!