Al San Paolo sono stati ultimati gli ultimi lavori, nei vari settori. Come rivela la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, sono terminati i lavori nei vari settori, come la tribuna Posillipo, tribuna Nisida e i Distinti.

Come riportato, dunque, non ci saranno problemi per i tifosi che andranno al San Paolo. Buon segnale per quello che da tempo sono le modifiche che stanno ultimando all’impianto di Fuorigrotta, soprattutto prima di una grande sfida, dove il Napoli ospiterà la big di Spagna, il Barcellona.