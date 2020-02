Ancelotti: “In Inghilterra ambiente diverso!”, poi le parole sul Napoli

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay, nel corso della trasmissione Deejay Football Club:

“In Inghilterra c’è un ambiente diverso, c’è un’atmosfera diversa qui. Quello che fa la differenza qui è l’ambiente esterno e l’atmosfera negli stadi. Non c’è violenza, non ci sono insulti e c’è grande rispetto per gli avversari”.



Sul Napoli: “Lo seguo ancora e lo seguirò sempre. Sta facendo molto bene, sono felice che Fabian Ruiz abbia ritrovato la condizione migliore. Adesso c’è questa bella sfida con il Barcellona, che è molto meno prevedibile di quello che ci si potrebbe aspettare”.