Negli ultimi giorni era rimbalzata una voce secondo la quale il Napoli poteva utilizzare Andrea Petagna come pedina di scambio per arrivare a Belotti (Clicca qui). Questo, però, viene smentito dal presidente del Torino, Urbano Cairo, che a Tuttosport dice che “Belotti non si vende, è il nostro capitano e non ci sono trattative con il Napoli“.