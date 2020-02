Sky – Gattuso resterà a Napoli ma vuole Belotti: il prezzo è sceso ma c’è anche un altro club

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Fabrizio Romano, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live circa un probabile arrivo alla corte di Gattuso di Belotti: “L’attaccante sembra giunto al capolinea della sua avventura in granata. Sono elevate le probabilità di permanenza di Gattuso in panchina e Belotti piace tantissimo come tipologia di giocatore all’ex tecnico del Milan. Belotti può piacere però anche alla Roma per il dopo-Dzeko. Sarà il grande protagonista del mercato: non costa più gli 80 milioni di un tempo, per 40-50 puoi riuscire a prenderlo”.