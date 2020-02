La coda nelle ricevitorie e il sito di Ticketone preso d’ assalto, è lo scenario di un giovedì pomeriggio di metà febbraio per i tifosi del Napoli. Il motivo è l’ inizio (ieri alle 15) della vendita libera (dopo la prelazione concessa agli abbonati) per i biglietti di Napoli-Inter, la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il prossimo 5 marzo.

In poche ore hanno registrato il tutto esaurito gli anelli superiori della Curva B, della Curva A e dei Distinti. I prezzi popolari hanno scatenato la corsa al biglietto, la voglia di esserci in una gara che può valere la qualificazione alla finale di Coppa Italia dopo la vittoria di San Siro.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno