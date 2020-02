Di Marzio: “Ottimo lavoro di Giuntoli! Ora si prospetta questo per il futuro”

Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, analizzando il mercato delle squadre di Serie A.

L’esperto di mercato ha fatto il punto anche della situazione in casa Napoli, con l’arrivo di giocatori come Demme e Politano e di un inizio di rivoluzione che vedrà il punto più alto, nel prossimo mercato:

“Il lavoro svolto da Cristiano Giuntoli, in questa sessione di mercato, è stato importante e soprattutto fatto bene. Ha portato in azzurro, già adesso, giocatori come Demme, Lobotka e Politano e ha chiuso trattative, come quelle per Petagna e Rrahmani, per giugno. L’arrivo di questi giocatori è un chiaro segnale di una grande rivoluzione per il futuro”.