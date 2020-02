Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato, nel corso del Tg sportivo, degli ultimi aggiornamenti in casa Napoli:

“Ora Gattuso ha l’imbarazzo della scelta. La sua richiesta è sempre stata quella di avere due giocatori per ruolo ed è stato accontentato. Gli arrivi in casa Napoli, hanno permesso a Gattuso di poter scegliere in base alle esigenze della partita e le possibilità di scegliere si sono viste tutte dalla panchina contro la Sampdoria. Ha fatto un buon esordio Politano, è entrato bene in campo e, soprattutto, ha le caratteristiche del giocatore che voleva Gattuso. Demme? E’ un grande affare per il Napoli, ha lasciato la posizione privilegiata del Lipsia, per venire a vestire l’azzurro”.